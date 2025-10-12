العراق يعزي قطر بوفاة ثلاثة دبلوماسيين في شرم الشيخ

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تعرب عن أحرِّ التعازي وصادقِ المواساة إلى دولةِ الشقيقة، حكومةً وشعباً ، بوفاةِ ثلاثةٍ من منتسبي الديوانِ الأميريّ وإصابةِ آخرين، جرّاءَ الحادثِ الأليمِ الذي وقعَ في مدينةِ بجمهوريّةِ العربيّة أثناءَ أدائهم مهامَّهم الدبلوماسية".وجددت "تضامنَ العراقِ الكاملَ مع دولةِ قطر في هذا الحادث المؤسف"، معبّرةً عن "تعاطفِها العميقِ مع أسرِ الضحايا".