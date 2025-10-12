السامرائي وطالباني يؤكدان أهمية التنسيق بين القوى الوطنية لتعزيز استقرار العراق

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل اليوم، في مكتبه ببغداد رئيس ، حيث جرى خلال اللقاء بحث القضايا الوطنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون والتفاهم بين القوى السياسية بما يخدم استقرار ووحدة مكوناته".وأكد "أهمية العمل بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين جميع القوى الوطنية لضمان استقرار البلاد ودعم مسار التنمية وخدمة المواطنين وتعزيز وحدة الصف الوطني".