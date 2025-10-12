الأعرجي: رافع الرفاعي عاد إلى بغداد بعد شموله بالعفو ولا توجد صفقة سياسية

وقال خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة ، إنه "لا توجد صفقة سياسية في قضية تتضمن عودته مقابل غلق ملفات معينة ضده، فهو لديه محامين راجعوا القضاء وتمت تبرئته من قبل القضاء العراقي"، مبيناً أن " عاد بشكل طبيعي إلى وهو ليس سياسياً".وأضاف، ان "الاعتراض على عودة الرفاعي طبيعي ولكل شخص الحق في تقديم شكاوى إلى القضاء إذا كانت هناك جرائم"، مؤكداً أن "الحكومة لا تتدخل في قرارات القضاء".وتابع أن "من واجبنا تفكيك أي كتلة ضد النظام السياسي وإعادتهم كمواطنين صالحين يعملون من أجل البلد وليس تركهم هنا وهناك بين الدول، وهذه الخطوات تقوم بها الحكومة الواثقة".ونصح "كل من يحاول كسب الأصوات الانتخابية من خلال الطائفية بالكف عن ذلك لأن الشعب العراقي لديه وعي ولن يصوت لذوي التصريحات الطائفية وإنما على أساس طبيعة البرامج الانتخابية".