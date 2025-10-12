السوداني يكشف: الحكومة حققت إصلاحات هيكلية مهمة

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأحد، شيوخ ووجهاء عشائر شمال ، بحضور النائبة ".وعبر وفق البيان عن "تثمينه لدور النائبة عالية نصيف لاهتمامها وحرصها على متابعة شؤون وقضايا المواطنين"، مشيراً إلى أن ، بجميع اطيافه، متماسك وموحد واستطاع ان يتجاوز الفتن الطائفية والقومية والمناطقية بوعي وحكمة مكونات المجتمع، وفي مقدمتهم العشائر العربية الاصيلة.وشدد على أن "عدم المشاركة في الانتخابات هو تفريط بحق المواطنين في خياراتهم لمن يمثلهم، ولا بد من المشاركة الفاعلة واختيار الأجدر لكي تستمر مسيرة الاعمار والتنمية"، مؤكدا أن "احتياجات المواطنين كانت ومازالت في مقدمة اهتمام حكومتنا التي كان تشكيلها قبل نحو ثلاث سنوات فرصة لترميم العلاقة بين الدولة والمواطن".ولفت "عملنا على توفير الخدمات الأساسية ومبادئ العيش الكريم والأمن والاستقرار وشكلنا فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي اسهم بخفض الكلفة وسرّع الإنجاز بمناطق لم تشهد أي خدمة منذ سنوات"، مضيفا "انجزنا 511 مشروعاً في بغداد والمحافظات خلال فترة قصيرة من عمر الحكومة، وتمكنا من معالجة المشاريع المتلكئة وعددها 2358 مشروعاً في عموم وبقيمة 131 ترليون دينار، منها 8 مستشفيات في بغداد".وتابع السوداني "انجزنا مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات، والعاصمة لم تشهد هكذا مشاريع منذ ثمانينات الماضي"، مردفا "الحكومة حققت إصلاحات هيكلية مهمة ولاسيما في القطاع الاقتصادي".