دون اعلان مسبق.. السوداني يغادر الى قمة شرم الشيخ

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس يتوجه إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة بشأن غزة".وجاء هذا الإعلان مفاجئًا حيث لم يسبق ان يتم الإعلان او الكشف عن مشاركة في القمة او توجيه دعوة من مصر او من الى العراق للحضور في القمة التي سيحضرها رؤساء اكثر من 20 دولة، فيما يترأس القمة بشكل مشترك كل من رئيس مصر والرئيس الأمريكي .ومن غير المعلوم ما اذا كان سيلتقي بالرئيس الأمريكي ترامب على هامش القمة، مع استمرار التساؤلات عن طبيعة العلاقة بين العراق وأميركا وسبب عدم زيارة السوداني لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي حتى الان.