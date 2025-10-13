السوداني: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات

وقال في مقابلة خاصة مع ، حول خطة السلام في ، ان القضية الفلسطينية هي أساس المشاكل في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان يدعم أي حل سلمي لانهاء الحرب.وأشار الى ان الانتخابات القادمة تؤكد المسار الديمقراطي للعراق ونتوقع اقبالا كبيرا".وأوضح ان "مشروعه السياسي المشارك بالانتخابات يستند على منجز موجود على الأرض"، مؤكدا انه "سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات".