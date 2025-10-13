الخارجية: مشاركة العراق بقمة شرم الشيخ جاءت بناء على دعوة من واشنطن والقاهرة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ ، إن "رئيس مجلسِ الوزراءِ يشارك في قِمَّةِ شَرْمِ الشَّيْخ لِلسَّلَام، حيث يترأس وفدَ جمهورية في القمّةِ التي تُعقَدُ اليومَ في مدينةِ شرمِ الشيخ بجمهوريّةِ مصرَ العربيّة، بمشاركةِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الخارجيّةِ ".وأضافت الوزارة، أن "هذه المشاركةُ تأتي استجابةً للدعوةِ المشتركةِ المقدَّمةِ من حكومةِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيّة وجمهوريّةِ مصرَ العربيّة، لمناقشةِ الجهودِ الإقليميّةِ والدوليّةِ الراميةِ إلى إنهاءِ الحربِ في غزّة، وتحقيقِ وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار، وضمانِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيّةِ إلى المدنيّين، وإطلاقِ مسارٍ سياسيٍّ يُسهمُ في ترسيخِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقة".وتابعت الوزارة، "ويُشاركُ في القمّةِ عددٌ من قادةِ ودولِ المنطقةِ والعالم، في إطارِ الجهودِ المشتركةِ الراميةِ إلى تعزيزِ الأمنِ الإقليميِّ والدوليّ"، مشيرة الى ان "هذه المشاركةُ تأتي استجابةً للدعوةِ المشتركةِ المقدَّمةِ من حكومةِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيّة وجمهوريّةِ مصرَ العربيّة، لمناقشةِ الجهودِ الإقليميّةِ والدوليّةِ الراميةِ إلى إنهاءِ الحربِ في غزّة، وتحقيقِ وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار، وضمانِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيّةِ إلى المدنيّين، وإطلاقِ مسارٍ سياسيٍّ يُسهمُ في ترسيخِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقة".