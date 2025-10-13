السيد الصدر يتسلم قائمة جديدة لـ "مخالفي المقاطعة": اعلان براءة من 78 مرشحا



في هامش على قائمة تضم 78 اسما لاشخاص من المنشقين وكذلك من الموجودين في التيار الصدري لكنهم رشحوا للانتخابات خلافا لاوامر بالمقاطعة، بانهم "يريدون اضعاف المذهب ويعادون مشروع الإصلاح ويريدون تقوية مشروع الفساد، موجها بمقاطعتهم.