على هامش "قمة شرم الشيخ".. السوداني يلتقي ماكرون ويناقشه بمؤتمر بغداد للتعاون

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ، التقى اليوم الاثنين، ماكرون، على هامش المشاركة في مؤتمر بشأن غزة".وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ومناقشة ما يخص عقد للتعاون والشراكة، حيث أكد الرئيس ماكرون أن العديد من الشركات الفرنسية المتخصصة بالطاقة والبنى التحتية والدفاع والمياه ستكون حاضرة في المؤتمر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وأشار الى ان "اللقاء تطرق الى موضوع انعقاد مؤتمر لإعمار غزة برئاسة فرنسا، والتأكيد على أهمية إدامة وقف الحرب، وتدعيم الاستقرار والسلم في المنطقة، وكذلك دعم الجهود الإنسانية الخاصة بتقديم المساعدات العاجلة للمدنيين في غزة".