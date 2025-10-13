السوداني يبلغ الجانب المصري والأمريكي بانه في حال مشاركة نتنياهو سينسحب من القمة

وقال مصدر حكومي مطلع في حديث لـ ، إن " أبلغ الجانب المصري والأمريكي بأنه في حال مشاركة نتنياهو سينسحب من القمة".واعلن لرئيس الحكومة ، اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025) توجه الأخير الى مصر للمشاركة بقمة التي سيحضرها والمتعلقة بخطة إيقاف حرب غزة وفرض السلام.كما أعلن الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، ألغاء زيارة الأخير إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام لوقف الحرب في قطاع غزة.