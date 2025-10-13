الشيخ حمودي: هيئة مراقبة الواردات الاتحادية كيان دستوري مستقل

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل رئيسة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية سوزان عبد الله، وجرى بحث الدور المحوري للهيئة في رسم السياسات المالية للدولة، وفرض معايير عادلة في إعداد الموازنة العامة بما يضمن حقوق جميع المحافظات".وأكد الشيخ أن "الدستور أقرّ هذه الهيئة ككيان مستقل لضمان توزيع الثروة بعدالة بين جميع أبناء الشعب"، مشيراً إلى أن "عدم تفعيلها طيلة السنوات الماضية أدى إلى خلل في إعداد الموازنات العامة، وأسهم في اهتزاز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".وبحسب البيان، أثنى الشيخ حمودي على جهود رئيسة الهيئة في المضي بتفعيل دورها الدستوري، مشيداً باستعادتها نحو ثلاثة تريليونات دينار إلى خلال أقل من عام من توليها المسؤولية.وشدد على "ضرورة تعزيز الهيئة بالخبرات، ومراعاة تمثيل جميع المحافظات فيها، والضغط على الوزارات للتعاون، لتسهم الهيئة في إصلاح مسار الوضع المالي والإداري، وتحقيق العدالة الدستورية بين أبناء الشعب".