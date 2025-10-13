الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الشيخ حمودي: هيئة مراقبة الواردات الاتحادية كيان دستوري مستقل
سياسة
2025-10-13 | 07:22
أكد رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
الشيخ همام حمودي
، اليوم الاثنين، ان هيئة مراقبة الواردات الاتحادية كيان دستوري مستقل، مشددا على تفعيله لضمان
عدالة
توزيع الموارد على الشعب.
وقال مكتب
رئيس المجلس
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
الشيخ همام حمودي
استقبل رئيسة
الهيئة العامة
لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية سوزان عبد الله، وجرى بحث الدور المحوري للهيئة في رسم السياسات المالية للدولة، وفرض معايير عادلة في إعداد الموازنة العامة بما يضمن حقوق جميع المحافظات".
وأكد الشيخ
حمودي
أن "الدستور أقرّ هذه الهيئة ككيان مستقل لضمان توزيع الثروة بعدالة بين جميع أبناء الشعب"، مشيراً إلى أن "عدم تفعيلها طيلة السنوات الماضية أدى إلى خلل في إعداد الموازنات العامة، وأسهم في اهتزاز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".
وبحسب البيان، أثنى الشيخ حمودي على جهود رئيسة الهيئة في المضي بتفعيل دورها الدستوري، مشيداً باستعادتها نحو ثلاثة تريليونات دينار إلى
خزينة الدولة
خلال أقل من عام من توليها المسؤولية.
وشدد على "ضرورة تعزيز الهيئة بالخبرات، ومراعاة تمثيل جميع المحافظات فيها، والضغط على الوزارات للتعاون، لتسهم الهيئة في إصلاح مسار الوضع المالي والإداري، وتحقيق العدالة الدستورية بين أبناء الشعب".
همام حمودي
انتخابات
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
المجلس الأعلى الإسلامي
رئيس المجلس الأعلى
الشيخ همام حمودي
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
الهيئة العامة
خزينة الدولة
