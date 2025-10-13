السوداني يدعو من شرم الشيخ الى خفض التوتر والتصعيد في المنطقة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس أجرى، اليوم، سلسلة لقاءات مع عدد من أصحاب الجلالة الملوك، والرؤساء، ورؤساء الحكومات، وكذلك لقاؤه الأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر بجمهورية مصر العربية، بشأن الأوضاع في غزّة".واضاف ان " التقى صاحبي الجلالة ملكي والبحرين، ورؤساء فلسطين، وأذربيجان، وقبرص، والمستشار الألماني، ورؤساء حكومات؛ ، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وأرمينيا".وذكر انه "بحث خلال اللقاءات العلاقات المشتركة، وسبل العمل على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تنمية آفاق التعاون المشترك، بالشكل الذي يجلب المنفعة المتبادلة للشعوب الشقيقة والصديقة"، لافتا الى ان "اللقاءات ستتناول الخطوات المتخذة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزّة، وضرورة العمل على إدامة وقف الحرب ضدّ المدنيين، والتأكيد على وجوب أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية بدورها في إعادة إعمار غزّة، وتوفير المتطلبات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين".وأكد في أثناء اللقاءات "على ضرورة توجه الجهد الدولي لخفض التوتر والتصعيد في المنطقة ومختلف أنحاء العالم"، داعياً إلى "أهمية تعزيز الحوار وإيجاد حلول تستند إلى القوانين الدولية لمعالجة مخاوف الجميع، بما فيها الخلافات القائمة بين والدول الغربية حول الملف النووي، وغيره من الملفات".