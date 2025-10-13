العراق وتركيا يجبران نتنياهو على الغاء زيارته الى شرم الشيخ

ونقلت فرانس برس عن المصدر قوله ان "معارضة وتركيا لمشاركة في قمة غزة التي عُقدت في مصر اليوم الاثنين، دفعت الأخير إلى إلغاء مشاركته في اللحظة الأخيرة".واضاف ان " العراقي أبلغ الجانبين المصري والأميركي، بأن العراق سينسحب من قمة في حال شارك نتنياهو".وذكر المصدر انه "لا توجد دعوة رسمية موجهة من قبل الجانب المصري الى نتنياهو من أجل حضور قمة شرم الشيخ"، مبيناً أن " حاول إحضار نتنياهو الا ان الضغوط العراقية والتركية دفعت الأخير الى الغاء زيارته".ولفت الى أن "مواقف المشاركين كانت مشابهة لموقف العراق".وتابع ان "الرئيس ، ومن خلال الجهود الدبلوماسية التركية، وبدعم من قادة آخرين، نجحت في عدم مشاركة نتنياهو الاجتماع في مصر".وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن " علم خلال توجهه إلى شرم الشيخ بحضور نتنياهو المتوقع، حيث بقيت طائرته تحلق فوق البحر الأحمر ورفضت الهبوط حتى تأكد من أن نتنياهو لن يشارك في القمة".فيما اكدت قناة 24 الإسرائيلية ان "نتنياهو قام بالغاء زيارته الى شرم الشيخ بعد اعتراض من دول اسبانيا و و العراق وجنوب افريقيا وضغوطها على مصر لمنع نتنياهو من الحضور".