النزاهة النيابية تقرر استدعاء وزير الخارجية

قررت النيابية، الاثنين، استدعاء وزير الخارجية .

وقال مصدر في اللجنة لـ ، إنه "تقرر استدعاء وزير الخارجية ومدير مكتبه على خلفية ملفات في الوزارة منها تسريب وثائق ومخالفات اخرى".

وأضاف أن "الملفات تشمل شهادات مزورة وتلاعب بعقارات للدولة".