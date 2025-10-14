الديمقراطي الكردستاني "يتنبأ" بعدم استقرار سياسي بسبب قانون الانتخابات

وقال رئيس في الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر امينكي، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام كردية، ان "هناك جهل كبير بقانون الانتخابات في "، مضيفا أن " الحالي يُديم حالة عدم الاستقرار في العراق، وقد حصد أقل عدد من الأصوات خلال فترة التصويت على القانون بالبرلمان".وأضاف إيمينكي أن "نسبة المشاركة العالية في الانتخابات البرلمانية العراقية في أجبرت القوى في على تغيير وتقسيم البلاد إلى 18 دائرة انتخابية حتى لا يتمكن الأكراد من الفوز بمزيد من المقاعد في ".وأشار جعفر ايمناكي أيضاً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك قوة تنظيمية قوية ويستطيع أن ينجح في المناطق التي لا تتوفر فيها بيئة أمنية وسياسية مناسبة بالاعتماد على بيئته التنظيمية والاجتماعية".