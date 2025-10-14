الاطار التنسيقي: الانتخابات الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة

وجاء في بيان للاطار، "يؤكد الإطار التنسيقي، في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بـ النظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة".وأشار الإطار إلى أن "التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، مسترشداً في ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة وإرادة الشعب".ولفت البيان الى أنه "في ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشعبية"، مضيفا أنّ "تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين".