الانتخابات العراقية تدخل مرحلة "الدموية".. تفاصيل جديدة وتبعات متوقعة لاغتيال المشهداني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن العلاقات مع الصين: ستكون على ما يرام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543927-638961040708710928.jpg
الانتخابات العراقية تدخل مرحلة "الدموية".. تفاصيل جديدة وتبعات متوقعة لاغتيال المشهداني
سياسة
2025-10-15 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,135 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
دخلت الانتخابات العراقية، مرحلة جديدة وغير مسبوقة منذ سنوات، بعد اغتيال احد المرشحين وعضو في
مجلس محافظة بغداد
، في اول عملية اغتيال ضمن "التنافس الانتخابي" منذ اكثر من 10 سنوات، حيث تعود هذه الأجواء الى ما قبل .
وانتشر خبر اغتيال عضو
مجلس محافظة بغداد
والمرشح عن تحالف السيادة
صفاء المشهداني
بعد الساعة 2 فجر اليوم بانفجار عبوة لاصقة في عجلته في قضاء الطارمية شمال
بغداد
خلال جولة يقوم بها تتعلق بحملته الانتخابية كما يقول المقربون منه.
واصدر
المكتب الإعلامي
لصفاء
المشهداني
بيانا بمقطع فيديو تحدث فيه مدير مكتبه عن بعض تفاصيل الحادثة، حيث اتهم جهات سياسية لم يذكرها بالوقوف وراء الحادثة، كما أشار الى انها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المشهداني الى محاولة اغتيال، قبل ان تنجح هذه المرة.
واتهم مدير مكتب المشهداني مصطفى الحيالي، بوجود "مؤامرة" وراء اغتيال المشهداني من خلال وضع العبوة اللاصقة في عجلته عندما كان خارج منطقته الطارمية، ثم تفجيرها بعد دخوله المنطقة، في محاولة لضرب عصفورين بحجر واحد، اغتيال صفاء المشهداني، والايحاء بان الطارمية غير امنة وانه تم اغتياله داخل المنطقة.
وتعد حاثة اغتيال مرشح للانتخابات وعضو في مجلس محافظة، حدثا استثنائيا وتطورا مثيرا على صعيد الانتخابات حيث ان التنافس الانتخابي الدموي غادره العراقيون منذ ما قبل 2013، كما من المتوقع ان تنعكس الحادثة الى "ترهيب انتخابي"، فربما سيخشى الكثير من العراقيون الذهاب الى مراكز الانتخابات بعد الان خوفا من الاستهداف، كما ان العديد من المرشحين سيبدأون باتخاذ احتياطات اكثر، بل ان عملية الترشيح ودخول عالم السياسة سيكون "مقننًا" ولن يكون مفتوحا للجميع فالكثيرون سيحجمون عن الخوض بهذا المجال خوفا من الاستهداف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
تفاصيل جديدة عن اغتيال "أكبر حاجي رستم": القاتل كان يراقبه بدراجة نارية
04:28 | 2025-09-24
تفاصيل جديدة "صادمة" بشأن منفذ عملية اغتيال تشارلي كيرك
10:34 | 2025-09-13
"الجيش الإسرائيلي" يتحدث عن مرحلة جديدة في غزة
16:11 | 2025-08-11
"إسرائيل" تعلن عن مرحلة جديدة من القتال في غزة
12:13 | 2025-08-11
انتخابات
صفاء حجازي
صفاء المشهداني
مجلس محافظة بغداد
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
مكتب الإعلام
محافظة بغداد
سومرية نيوز
بات العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
32.84%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
دوليات
23.5%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
محليات
22.12%
03:54 | 2025-10-14
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
03:54 | 2025-10-14
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
اقتصاد
21.54%
09:10 | 2025-10-14
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
09:10 | 2025-10-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
اخترنا لك
السوداني يوجه بالإسراع بإجراءات تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة
05:32 | 2025-10-15
مجلس بغداد يعلن الحداد 3 أيام على اغتيال المشهداني
05:15 | 2025-10-15
الانتخابات في صلاح الدين.. خارطة بأعداد الناخبين والمرشحين ومراكز التصويت
05:00 | 2025-10-15
تحالف العزم يستنكر اغتيال المشهداني: اعتداء آثم يمثل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن الدولة
04:35 | 2025-10-15
بتوجيه السوداني.. عمليات بغداد تشكل فريقا جنائيا لمتابعة اغتيال المشهداني
03:02 | 2025-10-15
الاطار التنسيقي: الانتخابات الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة
14:47 | 2025-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.