بتوجيه السوداني.. عمليات بغداد تشكل فريقا جنائيا لمتابعة اغتيال المشهداني

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد منتصف ليلة يوم ١٥ تشرين الاول ٢٠٢٥ انفجرت عبوة لاصقة موضوعة اسفل عجلة نوع (تاهو) عائدة الى عضو ( صفاء المشهداني) المرشح للإنتخابات النيابية القادمة في منطقة "حي الضباط" ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة، مما أدى الحادث الى استشهاده واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة كانوا معه بداخل العجلة".وأضافت انه "على الفور وبتوجيه ومتابعة من دولة القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن لمعرفة ملابسات الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".