تحالف العزم يستنكر اغتيال المشهداني: اعتداء آثم يمثل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن الدولة

وقال التحالف في بيان ورد لـ ، إن "هذا الاعتداء الآثم يمثل تصعيداً خطيراً يمسّ وهيبتها، ويستهدف العملية الانتخابية في جوهرها، عبر ترويع المرشحين والناخبين على حد سواء، في وقت يحتاج فيه إلى أجواء آمنة تضمن مشاركة حرة ومسؤولة لجميع القوى السياسية".ويؤكد تحالف العزم أنّ "هذه الخروقات تضع على عاتق مسؤولية مضاعفة لحماية المرشحين وتأمين البيئة الانتخابية، ويدعو الحكومة إلى ملاحقة الجناة وكشف الجهات التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي، كي لا يفلت المجرمون من العقاب".