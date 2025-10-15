مجلس بغداد يعلن الحداد 3 أيام على اغتيال المشهداني

وقال في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت الذي تستعد فيه البلاد الى خوض تجربة ديموقراطية جديدة من خلال الانتخابات النيابية تخسر العملية السياسية واحد من الرجال الاكفاء والشخصيات المهنية، الشهيد صفاء الحجازي الشخصية المضحية التي قارعت الإرهاب الأعمى وإرهاب الفساد الذي نخر بالمؤسسات".وأضاف، "يقدم أحد أعمدته شهيداً نالته أيادي خبيثة ، ونعلن الحداد لمدة ٣ ايام مطالبين الجهات الحكومية بفتح تحقيق عاجل وسريع لكشف الاسباب والتفاصيل محملين بذلك العراقية في تخليها عن اعضاء بعدم رفد هذه المؤسسات بحمايات تدعم بيئة العمل الميداني".