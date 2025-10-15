السوداني يوجه بالإسراع بإجراءات تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع الجديدة، بحضور رئيس ، وأمين عام ، وأمين ، وعدد من المستشارين وممثلي الجهات التنفيذية للمشروع".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لتنفيذ البنى التحتية للمشروع، المحالة الى الشركة الصينية، والأعمال التصميمية الخاصة به، ومناقشة المشاريع الاخرى المتعلقة باستثمار محطة الكهرباء، وموضوع الصرف الصحي، وكذلك مناقشة توسيع الخط الموازي لقناة الشرطة، وأعمال فحوصات التربة للموقع، وأبرز التحديات في موقع العمل، ودراسة إجراءات تشكيل دائرة للمشروع".وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية المشروع لأهالي مدينة ، وعموم مدينة بغداد، كونه يشكل نقلة نوعية في مجال والخدمات المتكاملة، وحث الجهات المعنية على بذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات والإسراع بإجراءات تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم".ووجه السوداني بـ"استمرار عقد الاجتماعات الشهرية للجنة العليا برئاسته لمتابعة إجراءات المشروع، وعقد اجتماع أسبوعي في أمانة بغداد"، كما وجه بـ"التواصل المستمر مع الشركة الصينية المنفذة، وكذلك استمرار عقد اللقاءات مع الأهالي، والمتبقي من ساكني الأراضي المخصصة للمشروع".