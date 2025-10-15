ترامب: نؤكد التزامنا الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع العراق

وقال لرئيس الجمهورية العرقية ، في بيان، إن "رشيد تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الاميركي بمناسبة الذكرى 93 لليوم الوطني العراقي، وفي رسالته، أكد التزام الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع والتعاون المشترك في المجالات كافة وبما يعزز ".وفي نص الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي: "يسرنا وشعب الأمريكية أن نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لكم حكومة وشعبا احتفاء باليوم الوطني العراقي الـ 93".وفيها "لقد تميز هذا العام بإنجازت ملحوظة تسلط الضوء على قدرة العراق على الصمود وقيادته المتنامية في المنطقة، كما أبرزت الاستضافة الناجحة لقمة في قدرة العراق على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المجاورة، كما أكدت زيارة الأميركي العراقي في شهر نيسان على متانة شراكتنا الاقتصادية المشتركة".وتابع "تبدي الولايات المتحدة التزامها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع العراق، وقد عملنا معا على تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة ومواصلة الضغط لمنع عودة ، نتطلع قدما لمواصلة تعاوننا في الأولويات المشتركة والبناء على زخم نجاحاتنا الاقتصادية".