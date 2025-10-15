السامرائي يؤكد من البوعيثة تعزيز التواصل مع المواطنين

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي زار، برفقة وفد من قيادات التحالف، عضو تحالف العزم في غانم العيفان منطقة البوعيثة التابعة لجزيرة ، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء المنطقة".واضاف ان "اللقاء تناول شؤون البوعيثة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع المواطنين".فيما عبّر الحضور عن دعمهم "لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".