البابا يوجه رسالة الى العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الجمهورية تلقى برقية تهنئة من قداسة ليو الرابع عشر بمناسبة العيد الوطني العراقي".وفيما يلي نص البرقية:فخامة رئيس جمهوريةد. المحترمبمناسبة عيدكم الوطني، يسرني أن أتقدم بأحر التحيات إلى فخامتكم ومواطنيكم، داعيا الله أن يقوي الأمة في سعيها نحو العدالة والسلام والتضامن، وأدعو الله أن يمن على شعب العراق بوفرة من البركات الإلهية.ليو الرابع عشر