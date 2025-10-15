يونامي تدعو لتحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة مرتكبي جريمة قتل المشهداني

وقالت البعثة في تدوينة على منصة (X) تابعته ، "ندين التفجير الذي استهدف سيارة في شمال اليوم، 15 تشرين الأول 2025، والذي أدى إلى مقتل العضو في والمرشح في انتخابات الاستاذ وإصابة أربعة أشخاص آخرين كانوا برفقته".ودعت البعثة "السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة".