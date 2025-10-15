العراق يؤكد اهتمامه بحضور الشركات العالمية للعمل في مختلف القطاعات التنموية

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، استقبل السفير السويسري لدى دانيال هون، والسفير يورغن ليندستروم، بحضور المدير التنفيذي لشركة لينكسون ومدير فرع آسيا والشرق الأوسط للشركة".وأكد ، "ترحيب العراق واهتمامه بحضور ، ولاسيما الأوروبية، للعمل في مختلف القطاعات التنموية، في ظل ما يشهده من حالة استقرار وتشريعات وقوانين داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "ما يشهده البلد من إعمار وتنمية في جميع القطاعات، ومنها قطاع الطاقة الذي يحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة للارتقاء به وتنميته، وهو ما يتوفر لدى الشركات السويسرية والسويدية التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال".وقدم السفيران، وفقاً للبيان، "شكرهما لرئيس الوزراء على إتاحة فرصة اللقاء، وأكدا اهتمام بلديهما بتطوير العلاقات مع العراق، وعبرا عن استعداد شركات الطاقة في والسويد للعمل في العراق".ولفت البيان الى ان "اللقاء شهد استعراض مشاريع شركة لينكسون التي بدأت العمل بها في العراق منذ عام 2018، ومنها مشاريع صيانة محطات في ".ووجه رئيس الوزراء، "بوضع خارطة طريق لبحث أهم المشاريع التي يمكن أن تنفذها شركات الطاقة السويسرية والسويدية في العراق".