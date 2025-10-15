الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544000-638961470358885498.jpeg
رئيس الوزراء: وفرنا اكثر من 500 ألف وظيفة واراضي سكنية لهذه الفئة
سياسة
2025-10-15 | 13:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
562 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، عن توفير اكثر من 500 ألف وظيفة واراضي سكنية لهذه الفئة.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
استقبل، اليوم الأربعاء، عدداً من شيوخ العشائر ووجهاء قضاء المدائن
جنوب شرق
العاصمة
بغداد
".
وأكد
السوداني
"اعتزازه بهذا اللقاء، وحرصه على لقاء أبناء شعبنا من مختلف المحافظات"، مشيراً الى "ما يمرّ به
العراق
اليوم من أمن واستقرار، مكّنا الحكومة من الانتقال بجهودها الى الخدمات والاعمار والتنمية، وهو استحقاق للعراق وشعبه".
وبين أن "البلد تعرض الى حروب وحصار، وعانى من الإرهاب بعد 2003، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على عموم الأوضاع فيه"، مؤكداً أن "العراق دفع ثمناً باهظاً من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتدعيم الأمن الذي تحقق بحرص المواطنين، وجهود قواتنا الأمنية التي تفرض سيطرتها اليوم على عموم البلاد".
وذكر ان "حكومتنا تركت أثراً ملموساً لدى المواطن بخصوص ما أنجزته في مشاريع اعمار وتنمية في عموم البلاد"، لافتا الى "تحقيق خلال اقل من 3 سنوات الكثير من الإنجازات، ونطمح الى تحقيق إنجازات اكبر".
واكد ان "هناك اكثر من 2538 مشروعا متلكئاً ومتوقفا منذ سنوات باشرنا بتنفيذها، واطلقنا مشاريع جديدة في بغداد والمحافظات"، لافتا الى "تنفيذ مشاريع بنى تحتية في اقضية النهروان والوحدة وسبع البور وأبو غريب".
وبين ان "مشاريع الجهد الخدمي قدمت خدمة سريعة، واختزلت الكلفة لأكثر من 3 ملايين مواطن في مختلف المحافظات"، مؤكدا "تنفيذ 511 مشروعاً ضمن مشاريع الجهد الخدمي في بغداد والمحافظات، ومستمرون بالعمل لتنفيذ
المشاريع الخدمية
".
وتابع "لدينا اطلاع تام على احتياجات مناطق اطراف بغداد، والعمل يجري لتوفير كل الخدمات، وركزنا على تطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد"، لافتا الى انه "ستتم المباشرة قريبا بإنشاء مستشفى سعة 50 سريراً في قضاء المدائن، بجانب استكمال مستشفى النهروان بسعة 200 سرير".
وأشار الى ان "الشباب يشكل (60%) من المجتمع، وتمكنا من توفير أكثر من 500 ألف وظيفة في القطاع الخاص"، موضحا ان "العامل في القطاع الخاص يتمتع بحقوق وامتيازات بفضل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي".
وذكر انه "تم شمول العاملين بالقطاع الخاص بالأراضي السكنية، إضافة الى منحهم القروض من المصارف"، مبينا "اننا نضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار، وتصرفنا بمسؤولية لعدم الانزلاق بالحرب، مع الحفاظ على موقفنا المبدئي من القضية الفلسطينية".
ولفت الى ان "الانتخابات التزام ومسؤولية الجميع، والمشاركة الواسعة فيها تعني صياغة المستقبل للبلد"، مشددا على ضرورة "اختيار الأصلح والأكفأ يعني الاستمرار بالإصلاح والعمل، لتحقيق المزيد من الإنجازات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
