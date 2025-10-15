تحالف العزم يعلن استبعاد المرشح عن نينوى فرحان عجيل الياور

وقال التحالف، "نود أن نبين للرأي العام أن المرشح عن فرحان عجيل الياور قد تم استبعاده من صفوف تحالف العزم، وذلك بناءً على قرار لجنة مراقبة الأداء داخل التحالف بعد متابعة دقيقة ومراجعة تفصيلية لعدد من الملاحظات التنظيمية المتعلقة بالحملة الانتخابية".وأكد تحالف العزم أن "هذا القرار جاء انسجاماً مع نهجه الثابت في الحفاظ على معايير الانضباط والالتزام التي تحكم عمل جميع المرشحين، وبما يحقق الصورة المهنية والوطنية التي يحرص التحالف على ترسيخها في سلوكه الانتخابي والسياسي".وأوضح التحالف أن لجانه التنظيمية "تواصل عملها وفق الأصول المعتمدة لضمان أن تبقى الحملة الانتخابية ضمن إطارها القانوني، وأن يمثل جميع مرشحيه قيم الانضباط والمسؤولية الوطنية التي تأسس عليها تحالف العزم".