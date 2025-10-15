الحشد الشعبي ينفي وجود تعيينات ويحذر من "وعود" مرشحين

نفت ، الأربعاء، وجود تعيينات في صفوفه​، محذرا من وعود بعض المرشحين للانتخابات.

وجاء في بيان للهيئة، "تُتابع ، في الآونة الأخيرة، ما يُتداول من ممارسات وتصرفات يقوم بها بعض المرشحين للانتخابات النيابية، حيث يروّجون وعودًا للمواطنين بالتعيين في صفوف ، أو يوزّعون استمارات تزعم فتح باب التعيينات ضمن تشكيلات الهيئة".

وأضاف البيان "إذ تؤكد الهيئة زيف وكذب هذه الادعاءات وتُعلن البراءة منها، فإنها تدعو أبناء شعبنا العزيز إلى توخي الدقة والحذر من هذه الأساليب التضليلية، وعدم الانجرار وراء وعود غير حقيقية"، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائمًا للتواصل المباشر عبر القنوات الرسمية المعلنة.



وتابع بيان الهيئة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".



