الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
العراق يؤكد أهمية تشجيع الحوار البنّاء بين الأطراف السورية
سياسة
2025-10-15 | 17:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
53 شوهد
أكد وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، أهمية تشجيع الحوار البنّاء بين الأطراف السورية المعنية بما يضمن عملية سياسية شاملة.
وقالت
وزارة الخارجية
في بيان، "استقبل نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرُ الخارجيةِ
فؤاد حسين
، مساء الأربعاء، في مقرّ إقامته بمدينة
نابولي الإيطالية
، كلاً من:
ويليام
ويشسلر، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط في
المجلس الأطلسي
، وجون ويلكس، عضو في المجلس الأطلسي وسفير المملكة المتحدة السابق لدى
العراق
، وجين غافيتو، عضو في المجلس الأطلسي ومسؤولة سابقة في
وزارة الخارجية الأمريكية
، وذلك على هامش مشاركة الوزير في
منتدى
حوارات البحر المتوسط".
وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وتناول النقاش اتفاق غزة، حيث أشاد وزير الخارجية بالجهود التي بُذلت لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنّ هذا التطوّر يُعدّ خطوةً مهمة نحو تهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق لتحقيق الاستقرار عبر الحوار السياسي الشامل.
كما تمّ التطرّق إلى الأوضاع في
سوريا
، إذ شدّد
فؤاد
حسين على "أهمية تشجيع الحوار البنّاء بين الأطراف السورية المعنية، بما يضمن عمليةً سياسيةً شاملةً تُمثّل جميع مكوّنات الشعب السوري".
وبشأن الملف الإيراني، أكّد الوزير "ضرورة معالجة التوترات الإقليمية عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار المباشر"، مشيراً إلى حرص العراق على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما استعرض اللقاء تطوّر العلاقات الثنائية المتنامية بين العراق وتركيا، والتفاهمات المستمرة بين الجانبين بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما قضايا المياه والطاقة والأمن الحدودي.
وقدّم حسين عرضاً حول الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، مؤكداً أهميتها في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية.
