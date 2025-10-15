العراق يؤكد أهمية تشجيع الحوار البنّاء بين الأطراف السورية

وقالت في بيان، "استقبل نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرُ الخارجيةِ ، مساء الأربعاء، في مقرّ إقامته بمدينة ، كلاً من: ويشسلر، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط في ، وجون ويلكس، عضو في المجلس الأطلسي وسفير المملكة المتحدة السابق لدى ، وجين غافيتو، عضو في المجلس الأطلسي ومسؤولة سابقة في ، وذلك على هامش مشاركة الوزير في حوارات البحر المتوسط".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".



وتناول النقاش اتفاق غزة، حيث أشاد وزير الخارجية بالجهود التي بُذلت لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنّ هذا التطوّر يُعدّ خطوةً مهمة نحو تهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق لتحقيق الاستقرار عبر الحوار السياسي الشامل.



كما تمّ التطرّق إلى الأوضاع في ، إذ شدّد حسين على "أهمية تشجيع الحوار البنّاء بين الأطراف السورية المعنية، بما يضمن عمليةً سياسيةً شاملةً تُمثّل جميع مكوّنات الشعب السوري".



وبشأن الملف الإيراني، أكّد الوزير "ضرورة معالجة التوترات الإقليمية عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار المباشر"، مشيراً إلى حرص العراق على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما استعرض اللقاء تطوّر العلاقات الثنائية المتنامية بين العراق وتركيا، والتفاهمات المستمرة بين الجانبين بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما قضايا المياه والطاقة والأمن الحدودي.



وقدّم حسين عرضاً حول الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، مؤكداً أهميتها في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية.