السامرائي يبحث في الفلوجة دعم الحملة الانتخابية وتكريس مبدأ الشراكة لخدمة المواطنين

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي حضر التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن التحالف مضعن في منطقة الأزركية بمدينة ، على رأس وفد رفيع من قيادات تحالف العزم ووزير التربية ، وبحضور جمع من شيوخ ووجهاء المدينة وعدد كبير من أبناء المنطقة".وأكد السّامرائي خلال كلمته في التجمع "أهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم في وتعزيز المشاركة الشعبية فيها"، مشدداً على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً وطنياً منسجماً يكرّس مبدأ الشراكة لخدمة المواطنين".وعبّر الحاضرون عن "دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".وفي سياق اخر، "زار رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي على رأس وفد رفيع من قيادات التحالف ووزير التربية إبراهيم نامس سلام عجمي طه في ، حيث كان في الاستقبال جمع من شيوخ ووجهاء المدينة وعدد من الشخصيات الاجتماعية".وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث احتياجات الفلوجة الخدمية والتربوية، والتأكيد على دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز التواصل مع الأهالي".وأكد المواطنين، "دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم وخدمة قضاياهم في المرحلة المقبلة".