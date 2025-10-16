العراق والناتو يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطويرِ العلاقات

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزير الخارجيةِ ، اليومَ الخميس، الممثّلَ الخاصَّ للأمينِ العامِّ لحلفِ شمالِ الأطلسي (الناتو) لشؤونِ الجوارِ الجنوبي كولومينا، وذلك على هامشِ مشاركتِه في حواراتِ البحرِ المتوسّط المنعقدِ في مدينةِ الإيطاليّة".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث أوضاعِ المنطقةِ والتطوّراتِ الأمنيّةِ الراهنة"، حيث أكد الوزير "أهميّةَ الحفاظِ على أمنِ المنطقةِ واستقرارِها"، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرارِ الإقليمي يسهمُ في دعمِ جهودِ التنميةِ والازدهارِ الاقتصادي.



من جانبه، شدد كولومينا على "أهميّةِ تعزيزِ التعاونِ المشتركِ بين العراقِ وحلفِ ، وضرورةِ تطويرِ العلاقاتِ السياسيّةِ مع إلى جانبِ الجهودِ المبذولةِ في بناءِ القدراتِ العسكريةِ ودعمِ مساراتِ النموِّ الاقتصادي".



وأشادَ حسين بـ"الجهودِ المشتركةِ بين الجانبين"، مؤكداً أن "التعاونَ البنّاءَ مع الحلفِ يجبُ أنْ ينعكسَ إيجابًا على حياةِ المواطنينَ العراقيين من خلال تعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ والتنمية المستدامة".