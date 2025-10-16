السوداني: سنحل أزمات السكن وفرص العمل والمشاريع التنموية

وقال من ، "نعلن تجديد بأن يبقى أولاً في الخدمات والبناء والأمن والاستقرار وعلاقاتنا الدولية"، موضحا " عانت من سوء الإدارة والإهمال وكانت تسمى ببابل المنكوبة ومنذ اليوم سنسمع بمصطلح بابل المخدومة".وأضاف "أنجزنا في بابل مشاريع خدمية مهمة منها مجاري بمرحلتيه الأولى والثانية"، مردفا "قريباً مشروع مستشفى سدة سيرى وشملنا بابل بمشروع التشغيل والإدارة المشتركة للمستشفيات الحديثة".ولفت السوداني الى أن "الحفاظ على المنجزات يحتاج الى مشاركة فاعلة بالانتخابات"، مضيفا "سنحل أزمات السكن وفرص العمل والمشاريع التنموية وسنمضي بمشروع الذي يمثل حلم العراق والعراقيين".وتابع "من يختار مقاطعة الانتخابات فأنه يفسح المجال للفاشلين والفاسدين".