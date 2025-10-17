السامرائي يشدد على ضرورة تعزيز روح المشاركة الوطنية ودعم المرشحين الأكفاء

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي حضر، برفقة الشيخ علي حماد سمير، التجمع الانتخابي الذي أقامه المرشح عن التحالف في الفريق المتقاعد ، بحضور قيادات من تحالف العزم وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع من أبناء العاصمة".وأكد السّامرائي خلال كلمته "أهمية الحملة الانتخابية لتحالف العزم في بغداد"، مشددا على "ضرورة تعزيز روح المشاركة الوطنية ودعم المرشحين الأكفاء القادرين على تمثيل أبناء العاصمة وخدمة قضاياهم".وعبّر الحاضرون عن دعمهم لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعاتهم في المرحلة المقبلة.