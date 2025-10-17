وزير الخارجية يصل "بروكسل" للمشاركة باجتماعات مجلس التعاون العراقي - الأوروبي

وذكرت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس وصل إلى العاصمة البلجيكية ، للمشاركة في أعمال الرابع بين والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في مدينة لوكسمبورغ يوم الأحد الموافق 19 تشرين الأول 2025".وأشارت الى انه "من المقرر أن يعقد الوزير، على هامش الاجتماعات، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه ومسؤولي ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات".ولفتت الى ان "انعقاد مجلس التعاون يأتي في إطار حرص الجانبين العراقي والأوروبي على ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي، ومواصلة الحوار البنّاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".