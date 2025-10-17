من بغداد.. السامرائي: نمد يدنا بمحبة ونبحث عن الشراكة الحقيقية

وقال في كلمة له خلال لرئيس التحالف في النائب ، وحضره مراسل ، إن "هذه الاحتفال البهي بهذه الجماهير المؤيدة لمحمود اني سعيد بوسط بغداد، ولم ندخل الى الصراعات والمهاترات رغم محاولات إقصاءنا لكننا الاجدر والانجح".وتابع: "علمنا جاهدين في العزم في زيارة محافظتنا والأقضية ووصلنا الى مناطق لم يتمكن أحد من زيارتها من قبل وايضاح برنامجنا انتخابي"، مبيناً أن "بغداد التي انجبت الشعراء والعلماء والقادة الافضال لا ستحق ان تذهب اصواتها لأطراف لم تقدرها وتكرر الأخطاء".ولفت الى انه "نحن في تحالف العزم نمد يدنا اليكم بمحبة ونبحث عن الشراكة الحقيقية، وندعم شركاءنا في هذه التحالف، ونتخذ القرار من اجل منافع شخصية ونترك شركاءنا".وبين، أن "محمود القيسي سيكون الفائز الاول على بغداد وبجهودكم، لأن بغداد تستحق ان يمثلها شاب لم يزايد عن حقوق اهله ويبحث عن المنافع الشخصية"، مردفاً أنه "لا نبحث عن المواقع الرئاسية ولسنا غير قادرين ولكننا لم نهتم لمصالحنا الشخصية بل نريد الشراكة الحقيقية، ولا نقبل ان تذهب اصوات شركائنا لغير محافظات".وأكمل، أنه "لا تنازل عن حقوق بغداد وباقي المحافظات وفق الحق والتساو، ونحن اول من قدم اسماء من بغداد خلال تقديم قائمة السفراء، وننتظر منكم جميعا المشاركة الفاعلة يوم الانتخابات وحضوركم اليوم لدعم القيسي مهم"، مختتماً بأنه "سوف نستمر سوية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لخدمة ابناءنا وتقديم الخدمة للجميع".