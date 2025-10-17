السوداني: سنتخذ جميع الإجراءات للوصول إلى قاتلي صفاء المشهداني وتقديمهم للقضاء

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، زار مجلس عزاء عضو ، والمرشح للانتخابات النيابية الشهيد صفاء حسين ، الذي استُشهد قبل يومين بحادث إرهابي".وتابع، أن " أدى واجب العزاء وقرأ سورة الفاتحة على روح الفقيد، وعبر عن مواساته لذويه بهذا المصاب الأليم"، مؤكداً أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات من أجل الوصول للجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".