رغد صدام حسين تعلق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. ماذا قالت؟

واتهم نجل بإخفاء معلومات في قضية اختفاء الإمام واعتبرت رغد هذه الخطوة بداية إيجابية نحو "لمّ الشمل" و"بداية صفحة جديدة" لليبيا وشعبها.وقالت رغد في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس":"الحمد لله على سلامة الأخ العزيز ، ونسأل الله أن تكتمل عودته إلى أرضه ووطنه في القريب العاجل، لتكون فاتحة خير وبركة عليه وعلى أهله الكرام، وبداية صفحة جديدة تحمل لم الشمل والخير لليبيا وشعبها ."وجاءت تصريحات رغد بعد إعلان أن المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى القاضي قرر إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون ليرة لبنانية (نحو 7300 دولار أمريكي)، مع منعه من مغادرة الأراضي لحين البت النهائي في القضية.وكان عن القذافي قد تقدم بطلب رسمي لإخلاء سبيله في أغسطس الماضي، استنادا إلى ظروف احتجازه الطويلة منذ توقيفه عام 2015، دون صدور حكم نهائي بحقه حتى الآن.ويواجه هانيبال القذافي تهما تتعلق بـ"حجب معلومات" عن مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الذين اختفوا خلال زيارة إلى عام 1978 بدعوة من والده . وتعد القضية من أكثر الملفات تعقيدا بين وليبيا، وسط اتهامات تاريخية للنظام الليبي السابق بالتورط في اختفائهم.ومنذ توقيفه تقدمت عدة جهات حقوقية ودبلوماسية بطلبات لإطلاق سراح القذافي، معتبرة استمرار احتجازه دون حكم قضائي انتهاكا للإجراءات القانونية.