روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
السوداني من نينوى: حريصون على استقرار المحافظة
سياسة
2025-10-18 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
258 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، السبت، حرصه على استقرار
محافظة نينوى
السياسي والاقتصادي والأمني والمجتمعي.
وقال
السوداني
من
محافظة نينوى
، "مسيرة الإعمار في
نينوى
لن تعرف التوقف والتلكؤ والتناغم بين
الحكومة الاتحادية
والحكومة المحلية في
الموصل
أعاد للمدينة وجهها المضيء".
وأضاف أن "الموصل صارت تضاهي كبريات المدن في المنطقة خاصة بعد استكمال البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية والعمرانية والجسور والطرق ومشاريع الاسكان والمدن الجديدة"، مردفا "آلاف المشاريع عادت للحياة بعد التلكؤ والاضمحلال 183 مليار من المشاريع أنجزت لمحافظة نينوى".
ولفت السوداني "حريصون على استقرار نينوى السياسي والاقتصادي والأمني والمجتمعي"، مشيرا الى أن "المشاركة الواعية في الانتخابات ليست مجرد حق بل معركة وعي معركة بين من يريد أن يُبقي
العراق
أسير التردد ومن يريد أن يرفعه إلى مكانه الطبيعي بين الدول العريقة".
وتابع "المشاركة في الانتخابات هي معركة بين من يريد إعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد وبين من يريد ان تستمر عجلة الإعمار والتنمية في عراقنا العزيز"، مضيفا "نريد دولة قوية بقرارها رصينة في إدارتها، تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته لذلك فأن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يُسجَّل للتاريخ، موقف يُعيد الثقة بين المواطن والدولة وهذا لن يكون الا بانتخاب الشخصيات الوطنية، النزيهة، الكفوءة".
السوداني لوزير لبناني: العراق حريص على توطيد التعاون
15:20 | 2025-09-18
15:20 | 2025-09-18
واشنطن: حريصون على سيادة العراق ومنع أي تدخل بشؤونه
12:55 | 2025-09-23
12:55 | 2025-09-23
وزير الخارجية: العراق حريص على اتباع سياسة خارجية متوازنة
16:34 | 2025-10-06
16:34 | 2025-10-06
جرس إنذار في نينوى: 53 حالة انتحار تضع المحافظة أمام ظاهرة اجتماعية "خطيرة"
05:49 | 2025-08-25
05:49 | 2025-08-25
السوداني
نينوى
محمد شياع السوداني
الحكومة الاتحادية
شياع السوداني
رئيس الوزراء
محافظة نينوى
محمد شياع
محمد شيا
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أمين بغداد يطلق برنامجه الانتخابي
14:44 | 2025-10-18
رغد صدام حسين تعلق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. ماذا قالت؟
12:40 | 2025-10-18
12:40 | 2025-10-18
مفوضية الانتخابات تهدد بإقصاء المرشحين من السباق الانتخابي بهذه الحالة
12:07 | 2025-10-18
12:07 | 2025-10-18
الحكومة تبدأ إعداد موازنة 2026.. ومستشار يوضح آلية الصرف في حال تأخر الإقرار
03:55 | 2025-10-18
03:55 | 2025-10-18
السوداني: حجم الاستثمارات العربية والأجنبية التي دخلت الى العراق تجاوزت (102) مليار دولار
15:50 | 2025-10-17
15:50 | 2025-10-17
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
15:05 | 2025-10-17
