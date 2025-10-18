أمين بغداد يطلق برنامجه الانتخابي

اطلق ، مساء السبت، برنامجه الانتخابي ضمن تحالف قوى .

وجاء في بيان، "وسط تجمع جماهيري غفير، وبرؤيةٍ واضحة نحو مستقبلٍ واعد، أطلق المرشّح رقم واحد في تحالف قوى ، الشاب الامين المهندس ، برنامجه الانتخابي، الذي يعبّر عن تطلعاته التنموية لمدينة ".

ويأتي هذا الإطلاق وفق البيان "تأكيداً لنهجٍ واقعيٍّ ومسؤول، يضع المواطن في قلب الأولويات، ويرتكز على العمل الجاد من أجل تحسين الخدمات، وتعزيز البنى التحتية، واستكمال ما تم انجازه من مشاريع تطويرية غيرت مشهد العاصمة واعادت وجهها المشرق من جديد".

ومن المقرر أن يشهد في 11 تشرين الثاني 2025 إجراء الانتخابات التشريعية في عموم البلاد لاختيار 329 نائبا في .