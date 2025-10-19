رئيس الوزراء يشكل لجنة لحل مشكلة التدرج الطبي خلال أسبوعين

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه، بتشكيل لجنة برئاسة ، تضم نقيب الأطباء وممثلين عن ووزارة المالية والأطباء الشباب، لاتخاذ خطوات عملية لحل مشكلة متطلبات التدرّج الطبي لخريجي الكليات الطبية وذوي المهن الصحية.وبحسب البيان، فان وجه بأن تنجز اللجنة أعمالها خلال أسبوعين، لتسهيل مسار إتمامهم للمدد المذكورة في القانون، التي تمكنهم من العمل في اختصاصهم في مجالات القطاع الخاص والخدمات الطبية والعلاجية.