السوداني يؤكد استمرار العمل بالشمول التدريجي لمختلف الشرائح بنظام التأمين الصحي

وقال في مؤتمر هيئة الضمان الصحي العراقي الأول تابعته ، "نثمن الجهد الكبير للعاملين في هيئة الضمان الصحي وعموم القطاع الصحي الخدمي"، مشددا على "التزام الحكومة بالدعم المستمر لوزارة لتنفيذ مفردات النظام الصحي".وأشار إلى "إطلاق الاعمال التنفيذية بالمدينة الصناعية الدوائية في واستمرار العمل في عدد كبير من مشاريع المستشفيات مختلفة السعات بجانب التأكيد على إكمال البنى التحتية سواء في مشاريع المستشفيات المتلكئة في أو المحافظات".واعتبر السوداني، أن "الضمان الصحي يمثل خطوة إصلاحية"، مؤكدا على "استمرار العمل بالشمول التدريجي للشرائح المشمولة بنظام التأمين الصحي، وضرورة التنسيق والشراكة بين المؤسسات المعنية مع القطاع الخاص وبشكل متوازن ليشمل مؤسسات الى جانب العيادات والصيدليات الخاصة بالإضافة الى توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الضمان الصحي".وأوضح أن "أهداف هي الارتقاء بمؤسسات وزارة الصحة وتطويرها لتقديم افضل "، لافتا الى "أهمية تفعيل البرنامج الالكتروني ليشمل جميع المحافظات لضمان شمول المشتركين بالخدمات الصحية والتوجه لاعتماد الحوكمة والتطبيقات الإلكترونية في عمل الهيئة".