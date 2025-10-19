الصفحة الرئيسية
شرطة نيويورك تكشف عدد المشاركين باحتجاجات السبت
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544296-638964682297390962.jpg
السوداني يؤكد استمرار العمل بالشمول التدريجي لمختلف الشرائح بنظام التأمين الصحي
سياسة
2025-10-19 | 06:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
208 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، استمرار العمل بالشمول التدريجي لمختلف الشرائح بنظام التأمين الصحي، معتبرا أن الضمان الصحي يمثل خطوة إصلاحية.
وقال
السوداني
في مؤتمر هيئة الضمان الصحي العراقي الأول تابعته
السومرية نيوز
، "نثمن الجهد الكبير للعاملين في هيئة الضمان الصحي وعموم القطاع الصحي الخدمي"، مشددا على "التزام الحكومة بالدعم المستمر لوزارة
الصحة
لتنفيذ مفردات النظام الصحي".
وأشار
رئيس الوزراء
إلى "إطلاق الاعمال التنفيذية بالمدينة الصناعية الدوائية في
جنوب بغداد
واستمرار العمل في عدد كبير من مشاريع المستشفيات مختلفة السعات بجانب التأكيد على إكمال البنى التحتية سواء في مشاريع المستشفيات المتلكئة في
بغداد
أو المحافظات".
واعتبر السوداني، أن "الضمان الصحي يمثل خطوة إصلاحية"، مؤكدا على "استمرار العمل بالشمول التدريجي للشرائح المشمولة بنظام التأمين الصحي، وضرورة التنسيق والشراكة بين المؤسسات المعنية مع القطاع الخاص وبشكل متوازن ليشمل مؤسسات
وزارة الصحة
الى جانب العيادات والصيدليات الخاصة بالإضافة الى توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الضمان الصحي".
وأوضح أن "أهداف
قانون الضمان الصحي
هي الارتقاء بمؤسسات وزارة الصحة وتطويرها لتقديم افضل
الخدمات الطبية
"، لافتا الى "أهمية تفعيل البرنامج الالكتروني ليشمل جميع المحافظات لضمان شمول المشتركين بالخدمات الصحية والتوجه لاعتماد الحوكمة والتطبيقات الإلكترونية في عمل الهيئة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
الضمان
الصحي
السوداني
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
قانون الضمان الصحي
الخدمات الطبية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
