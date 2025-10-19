السّامرائي يزور سامراء ويؤكد أهمية استمرار المشاريع الخدمية التي تنهض بواقع المدينة

– سياسة



أجرى رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، اليوم الاحد، جولة ميدانية في مدينة شملت أعمال تأهيل التي تُنفّذ على نفقته الخاصة، وشارع 100 الذي شارف على الانتهاء، وعدد من الطرق الرئيسة التي تتواصل فيها حملة الإعمار داخل المدينة، يرافقه نائب محافظ وعدد من مديري الدوائر الخدمية.



وأكد السّامرائي خلال جولته على "أهمية استمرار التي تنهض بواقع وتعيد لها مكانتها الحيوية"، مشدداً على أنّ "دعم المشاريع الخدمية والتربوية والصحية واجب وطني، وأنّ الجهود ستتواصل لاستكمال جميع الخطط الرامية لتطوير المدينة وتحسين حياة أبنائها".

