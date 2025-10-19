العراق يعزي كينيا بوفاة رئيس وزرائها الأسبق: خسارة للقارة الافريقية

وذكر بيان للوزارة، انها "تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة، بوفاة الأسبق رايلا أودينغا، الذي شكّل رحيله خسارة كبيرة لبلاده وللقارة الإفريقية، لما عُرف به من إسهامٍ وطنيٍّ بارزٍ في خدمة الشعب الكيني وتعزيز قيم الديمقراطية والتنمية".وأضاف البيان، "تتقدم باسم حكومة وشعب جمهورية إلى أسرة الفقيد والشعب الكيني بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة".