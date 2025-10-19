اجتماع عراقي إيراني بشأن هور الحويزة

وقالت الخارجية في بيان، "عُقد في اليوم الأحد، اجتماع بين الفريقين الفنيين العراقي والإيراني لمتابعة مسارات إنعاش ، وترأس وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير وفد ، بصفته رئيساً للجنة العليا لمتابعة ملف الحويزة، وبمشاركة عدد من المؤسسات القطاعية العراقية، من بينها الوكيل الفني لوزارة البيئة ".وأضاف البيان "وفي إطار سعي العراق إلى إشراك المؤسسات العلمية والبحثية لإثراء المناقشات وتوفير قاعدة علمية رصينة، شارك في الاجتماع مركز العلمين للدراسات البيئية والتغيرات المناخية والمياه، الذي قدّم رؤية تكاملية حول آليات إنعاش الأهوار ومعالجة التحديات التي تواجهها".ولفت البيان الى أن "العراق يواصل جهوده الحثيثة لحماية الأهوار في عموم البلاد، ومنها هور الحويزة الذي يُعد من الممتلكات البيئية الفريدة، وهو أحد المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي"، مضيفا "يعاني هذا الموقع من تأثيرات التغير المناخي والجفاف الشديد نتيجة شحّ الإيرادات المائية، الأمر الذي تسبّب بأضرار بيئية واقتصادية واضحة".وقدّم الجانب العراقي خلال الاجتماع وفق البيان "رؤيته الفنية ومقترحاته وإجراءاته، ومن بينها المتكاملة لإنعاش هور الحويزة، فضلاً عن جهوده مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجالات تطوير وإحياء الأهوار".وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الإيراني عن استعداده للتعاون مع العراق في دراسة الأولويات والمشاريع المشتركة الكفيلة بإحياء هذه المنطقة ومواجهة آثار الجفاف والتغير المناخي، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين وسكان الأهوار، بحسب البيان.