العراق والاتحاد الأوروبي يصدران بياناً بختام اجتماع في لوكسمبورغ

وقالت في بيان، "أصدر والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً عقب اختتام الاجتماع الرابع لمجلس التعاون بين الجانبين على المستوى الوزاري، الذي عُقد في دوقية لوكسمبورغ يوم الأحد، وجاء إصدار البيان بمتابعة نائب رئيس ، الذي ترأس وفد العراق خلال الاجتماع، بالتنسيق مع وفد برئاسة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ".وأكد البيان أن "الجانبين ناقشا أولويات العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها ملفات الهجرة، والتجارة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الإنمائي، والطاقة، مشددين على التزامهما بمواصلة الحوار البنّاء حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأشاد الاتحاد الأوروبي في البيان بـ"الدور الدبلوماسي البنّاء الذي يضطلع به العراق في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط"، مؤكداً دعمه المستمر لبغداد في هذا المسار.