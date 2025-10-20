المفوضية تكشف مصير حق "عراقيي الخارج" بالتصويت

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية ، إن "عملية تسليم بطاقات الناخبين ستستمر من دون انقطاع حتى يوم الاقتراع، لضمان تمكين جميع المواطنين من تسلم بطاقاتهم والمشاركة في الانتخابات"، مشيرة الى ان "المفوضية لا تؤجل توزيع أي بطاقة مطبوعة بحوزتها، وتستمر في تسليمها للمواطنين في أي وقت، سواء قبل الانتخابات أو ، للراغبين في التسلم".وأوضحت ان "المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم أو لم يسجلوا بايومترياً خلال فترة التحديث فيمكنهم مراجعة مراكز التسجيل بعد انتهاء العملية الانتخابية لاستكمال التسجيل البايومتري".وأشارت إلى أن "حق المواطنين خارج البلاد محفوظ داخل ، وبموجب القانون النافذ، فإنهم يصوتون في محافظاتهم الأصلية يوم الاقتراع العام"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.وكان العراق قد الغى تصويت العراقيين في الخارج منذ انتخابات 2021، خصوصا وانها كانت سببا في التشكيك بالنتائج طوال السنوات السابقة واتهام عملية التصويت بالخارج بالتزوير.