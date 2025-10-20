الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
التالي
صمون وزعتر
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السوداني: الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية
المزيد
الأبراج
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
زيدان بالمئوية الدستورية: الدستور الضامن الأعلى لوحدة الدولة
سياسة
2025-10-20 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
34 شوهد
اعتبر
رئيس مجلس القضاء الأعلى
فائق زيدان
، الاثنين، أن الدستور الضامن الأعلى لوحدة الدولة ومصدر شرعية مؤسساتها.
وقال
زيدان
خلال احتفالية التي أقيمت في
بغداد
بمناسبة الذكرى المئوية لصدور اول دستور في
العراق
، "نجتمع اليوم في مناسبة وطنية خالدة، نستذكر فيها مئة عام من التاريخ الدستوري للدولة العراقية، منذ صدور القانون الأساسي لعام 1925، الذي وضع اللبنات الأولى لبناء دولة حديثة، قائمة على
الشرعية
الدستورية، واحترام الحقوق، واستقلال السلطات".
وأضاف، "لقد شكّل الدستور منذ ذلك اليوم الضامن الأعلى لوحدة الدولة، ومصدر شرعية مؤسساتها، وهو الذي رسم ملامح العلاقة بين السلطات، وحدّد مسؤولياتها، ليكون المواطن فيه هو الغاية، والعدالة هي السبيل ففي ظلاله تولد الحقوق مصونة وتُمارس الحريات آمنةً، وتستمد الدولة هيبتها من التزامها به".
وأشار
رئيس المجلس
"لقد كان القضاء، منذ ذلك التاريخ، أحد أعمدة الدولة، شاهدا وشريكا في مسيرة تطورها، وحارساً أميناً على الدستور وسيادة القانون، فباسمه استقرت الموازين، وبه انتصرت العدالة على
الفوضى
، وبه صينت كرامة الإنسان وحُفظت حرياته ولقد كان لمجلس
القضاء الأعلى
في مسيرته المعاصرة دورٌ محوري في ترسيخ استقلال القضاء وتطوير مؤسساته، وفي بناء منظومةٍ قضائيةٍ تستمد قوتها من الدستور وتعمل بروحه ونصّه، لتبقى العدالة عنوان الدولة وهيبتها".
وتابع أن "المئوية الدستورية ليست احتفاءً بتاريخٍ مضى، بل تجديدٌ للعهد مع الدستور بوصفه الضمانة الكبرى لحقوق المواطنين، والحصن الذي تصان به الدولة من العبث والتغوّل"، مضيفا "لذا فأن تزامن هذه الاحتفالية مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 / 11 / 2025، انما يعطي إشارة مهمة إلى أن جميع الأحزاب والشخصيات السياسية ملتزمة بتطبيق الدستور القائم على أساس التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
وجدد القاضي
فائق زيدان
في ختام حديثه "
العهد
على أن يبقى القضاء العراقي حصناً للدستور بما يعزز ثقة المواطن بالقضاء ويكرس مبدأ سيادة القانون في كل مفاصل الدولة وسيبقى العراق دولة قانون ومؤسسات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
القضاء يرد دعوى عدم دستورية التصويت على قائمة السفراء
04:19 | 2025-09-30
الخارجية تُشيد بقرار عدم دستورية تعديل قانون الجوازات
06:10 | 2025-08-21
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة تعطي لوزير التعليم صلاحية تعيين عمداء الكليات والمعاهد
06:54 | 2025-08-19
الأعلى 43 مئوية.. درجات الحرارة في العراق غدا ومحافظة تدخل العشرينيات
02:13 | 2025-09-19
القضاء
فائق زيدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى
القضاء الأعلى
رئيس المجلس
مجلس القضاء
الشرعية
مجلس ال
+A
-A
