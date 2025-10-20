السوداني: الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية

اكد ، اليوم الاثنين، أن الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، فيما ابدى استعداد الحكومة لدعوة الناشطين والصحافيين الذين غادروا إلى العودة.

وقال في بيان، إن "رئيس ، استقبل رئيس لحقوق الإنسان ".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث واقع حقوق الإنسان في ، والجهود الحكومية في دعم هذا الملف الحيوي، وتعزيز البيئة الآمنة لعمل النشطاء والصحافيين والمدافعين عن الحقوق، بما ينسجم مع الدستور العراقي والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان".

وأكد رئيس أن "الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً ضمن برنامجها التنفيذي، وتعمل على ضمان حرية التعبير وتوفير المناخ الملائم لعمل منظمات "، مشدداً على أن "الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، وفي مقدمتها المرصد العراقي لحقوق الإنسان".

وأشار إلى "استعداد الحكومة لدعوة الناشطين والصحافيين، الذين غادروا العراق خلال السنوات الماضية إلى العودة، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، لممارسة دورهم بحرية ومسؤولية، وفقاً للقانون والدستور".