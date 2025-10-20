الأعرجي من طهران: الحوار والدبلوماسية طريق حل الإشكالات الدولية

أكد ، الاثنين، أن الحوار والقنوات الدبلوماسية هما الطريق الأمثل لحل الإشكالات الدولية.

وقال في بيان، " عقد وفد الأمني في العاصمة الإيرانية ، اليوم الإثنين، وبرئاسة ، السيد ، اجتماعا مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور والوفد المرافق له".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، إلى جانب بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التهديدات في الشرق الأوسط وتطوراتها، وأهمية العمل على استقرار المنطقة وتشجيع الحوار الدبلوماسي، وبما يفضي لخفض التصعيد ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارا في المنطقة".

وجدد "التأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار السلام"، مشددا على أن "الحوار والقنوات الدبلوماسية هما الطريق الأمثل لحل الإشكالات الدولية".